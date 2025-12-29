Lucia Fabbri addio alla fisioterapista di 40 anni La malattia non l’aveva fermata

Lucia Fabbri, fisioterapista dell’Ausl Romagna di 40 anni, è venuta a mancare sabato sera a Forlì. La sua dedizione e professionalità hanno accompagnato molti pazienti nel percorso di riabilitazione, dimostrando una forte volontà di affrontare le sfide della vita. La sua scomparsa rappresenta una perdita per la comunità e per chi ha avuto il privilegio di conoscerla.

Forlì, 29 dicembre 2025 – Si è spenta sabato sera, a soli 40 anni, Lucia Fabbri, fisioterapista dell'Ausl Romagna. Da tempo conviveva con una malattia oncologica. Il cordoglio. "La direzione del Distretto e quella Infermieristica e Tecnica – scrivono Francesco Sinton i, direttore del distretto e del presidio ospedaliero di Forlì, e Andrea Galeotti, direttore della direzione infermieristica e tecnica – si uniscono con sincera partecipazione al dolore del marito Matteo, della figlia Adele, dei genitori e delle colleghe del Percorso Disabili Adulti di Forlì. Dal 2020, Lucia si occupava della presa in carico riabilitativa delle persone con disabilità.

