F uori programma al Cinema Galleria di Bari, dove Checco Zalone e il regista Gennaro Nunziante hanno sorpreso il pubblico comparendo in sala durante la proiezione del film Buen camino. L’arrivo inaspettato della coppia cinematografica ha scatenato l’entusiasmo degli spettatori, trasformando una normale serata al cinema in un evento memorabile. Tra sorrisi e applausi, Zalone non ha perso l’occasione per intrattenere i presenti con la sua consueta ironia, improvvisando un momento di show che ha reso omaggio al legame indissolubile con la sua città. iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Luci accese e boato in sala: Checco Zalone irrompe a sorpresa durante “Buen Camino” iO Donna. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Luci accese e boato in sala: Checco Zalone irrompe a sorpresa durante “Buen Camino”

Leggi anche: Checco Zalone divide il cinema: una sala dice no a “Buen Camino”

Leggi anche: Boom in sala per Checco Zalone, esordio da 5,6 milioni di incassi per "Buen Camino"

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Checco Zalone irrompe in sala a Bari: la reazione incredula degli spettatori al cinema.

Luci accese e presidio permanente: così il Comune di Bari per Global Sumud FLotilla - Il Comune di Bari istituirà un presidio permanente, nella sala del Consiglio comunale, in solidarietà al popolo palestinese e alla missione umanitaria della Global Sumud Flotilla. lagazzettadelmezzogiorno.it

Luci accese, atmosfera di festa e la qualità di sempre Da Carnezzeria di Kilo il Natale si sente già prima di entrare… e il gusto continua dentro Passa a trovarci e respira l’aria delle feste Centocelle - 0633977496 Nomentana - 068412989 - facebook.com facebook