Lucchese - La ripresa I rossoneri già al lavoro Doppia seduta giornaliera

La Lucchese prosegue la preparazione in vista della nuova stagione, con allenamenti quotidiani sul sintetico di Saltocchio. La squadra ha svolto due sedute, questa mattina e nel pomeriggio, concentrandosi sulla fase di ripresa atletica e tattica. Il lavoro continuo mira a consolidare la forma fisica e a preparare al meglio i giocatori per gli impegni imminenti.

Doppia seduta per la Lucchese che, questa mattina ed oggi pomeriggio, ha continuato la preparazione sul sintetico di Saltocchio. Pirozzi ha a disposizione tutti, nonostante qualcuno abbia rimediato l'influenza, come tanti altri italiani, costretti a letto per il male di stagione. Il tecnico rossonero può, così, preparare con tutti i giocatori a disposizione la difficile trasferta di Cerreto Guidi, contro una Real Cerretese galvanizzata dalla vittoria casalinga contro il Castelnuovo. Pirozzi sa benissimo che qualcuno dei suoi ragazzi, che fino a questo momento ha tirato sempre la caretta, nelle ultime gare ha avuto un netto calo.

Lucchese, pausa preziosa per ricaricare le batterie - Adesso un po' di riposo per preparare al meglio un gennaio che sarà impegnativo e decisivo per il campiona ... noitv.it

Lucchese - Rossoneri verso il "tour de force". Una Pantera... Real per restare allo... Zenith - I rossoneri preparano sul sintetico di Saltocchio (di nuovo a disposizione del club) il doppio impegno ravvicinato del 2026 ... msn.com

Pareggio in rimonta per la Lucchese Calcio a Fucecchio. Dopo i due gol presi nel primo tempo, i rossoneri l'hanno raddrizzata nella ripresa con i gol di Santeramo e Camilli. Anche in questa circostanza nessuna dichiarazione da parte dei tesserati della Lucch - facebook.com facebook

