Lucchese - La ripresa I rossoneri già al lavoro Doppia seduta giornaliera

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Lucchese prosegue la preparazione in vista della nuova stagione, con allenamenti quotidiani sul sintetico di Saltocchio. La squadra ha svolto due sedute, questa mattina e nel pomeriggio, concentrandosi sulla fase di ripresa atletica e tattica. Il lavoro continuo mira a consolidare la forma fisica e a preparare al meglio i giocatori per gli impegni imminenti.

Doppia seduta per la Lucchese che, questa mattina ed oggi pomeriggio, ha continuato la preparazione sul sintetico di Saltocchio. Pirozzi ha a disposizione tutti, nonostante qualcuno abbia rimediato l’influenza, come tanti altri italiani, costretti a letto per il male di stagione. Il tecnico rossonero può, così, preparare con tutti i giocatori a disposizione la difficile trasferta di Cerreto Guidi, contro una Real Cerretese galvanizzata dalla vittoria casalinga contro il Castelnuovo. Pirozzi sa benissimo che qualcuno dei suoi ragazzi, che fino a questo momento ha tirato sempre la caretta, nelle ultime gare ha avuto un netto calo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

lucchese la ripresa i rossoneri gi224 al lavoro doppia seduta giornaliera

© Sport.quotidiano.net - Lucchese - La ripresa. I rossoneri già al lavoro. Doppia seduta giornaliera

Leggi anche: Dal campo. Squadra al lavoro . Tegola Ebuehi. Stop forzato . Oggi doppia seduta

Leggi anche: Allenamenti Inter, squadra già al lavoro per la sfida con la Fiorentina: tutti i dettagli sulla seduta odierna

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

lucchese ripresa rossoneri gi224Lucchese - La ripresa. I rossoneri già al lavoro. Doppia seduta giornaliera - Pirozzi fa allenare la squadra sia al mattino che al pomeriggio a Saltocchio. msn.com

lucchese ripresa rossoneri gi224Lucchese, pausa preziosa per ricaricare le batterie - Adesso un po' di riposo per preparare al meglio un gennaio che sarà impegnativo e decisivo per il campiona ... noitv.it

lucchese ripresa rossoneri gi224Lucchese - Rossoneri verso il "tour de force". Una Pantera... Real per restare allo... Zenith - I rossoneri preparano sul sintetico di Saltocchio (di nuovo a disposizione del club) il doppio impegno ravvicinato del 2026 ... msn.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.