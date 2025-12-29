Lucca e Lang al centro del rebus mercato di gennaio

Il mercato di gennaio del Napoli presenta molte incognite, tra questioni tecniche ed economiche. Con i nomi di Lucca e Lang al centro delle discussioni, la sessione di gennaio si configura come un vero e proprio rebus. La gestione delle operazioni richiede attenzione e strategia, considerando le variabili interne ed esterne al club. Un momento di approfondimento per capire le possibili evoluzioni e le decisioni che influenzeranno il futuro della squadra.

