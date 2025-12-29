Lucas Ocampos fermato da una paralisi facciale paura per l'ex Milan | quando tornerà in campo

Lucas Ocampos, ex Milan e Genoa, è stato temporaneamente escluso dal campo a causa di una paralisi facciale di origine virale. Dopo una stagione difficile, il calciatore si trova ad affrontare un problema neurologico che richiede tempi di recupero. Al momento, non sono state comunicate date precise sul suo ritorno in campo.

