Luca Zidane figlio di Zinedine ha scelto l’Algeria con Spagna e Francia il cognome non garantiva la Nazionale

Luca Zidane, figlio di Zinedine Zidane, ha deciso di rappresentare l’Algeria, scegliendo questa strada nonostante le possibilità in Spagna e Francia. La sua scelta riflette un forte legame con le proprie origini e il desiderio di contribuire alla nazionale algerina. Attualmente, Luca vive questa esperienza con orgoglio, partecipando alla Coppa d’Africa e affermando il proprio percorso nel calcio internazionale.

Luca Zidane vive con orgoglio la sua scelta di rappresentare l'Algeria, sostenuto dalla famiglia e protagonista alla Coppa d'Africa. All'esordio da titolare ha contribuito al netto 3-0 sul Sudan, sotto gli occhi del padre Zinedine, conquistando subito la fiducia del ct Petkovic. Cresciuto nel Real Madrid e oggi portiere del Granada, ora punta a trascinare l'Algeria verso il titolo continentale. Poteva scegliere Spagna o Francia dove, probabilmente, avrebbe trovato meno spazio essendo un portiere. Il racconto di El Mundo La scelta di Zidane junior di giocare per l'Algeria. "Tutta la mia famiglia è orgogliosa di me e mi sostiene in tutte le mie decisioni.

