Louis figlio di Gianluigi Buffon fa il suo esordio sotto la guida della madre in Serie A… contro la Juventus!

Louis Buffon, figlio del celebre portiere Gianluigi Buffon, debutta in Serie A sotto la guida della madre, con una partita contro la Juventus. L’esordio rappresenta un momento importante per la famiglia Buffon, segnando un nuovo capitolo nel percorso di crescita del giovane calciatore. La partita si svolge all’Arena Garibaldi e si inserisce in un contesto di evoluzione e continuità nel mondo del calcio italiano.

2025-12-28 13:44:00 Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Marca: Lui Arena Garibaldi Si fermò un attimo per guardare al passato. Con il numero 9 di Pisa, Luigi Buffon di appena 18 anni, È sceso in campo all’84’ per affrontare il club dove suo padre, Gianluigi, ha scritto una delle più grandi storie del calcio italiano. Il risultato – 0-2 per la Juventus – è stato l’ultimo. Ciò che resterà è l’immagine: l’erede del leggendario portiere che entra in campo davanti allo scudetto che segnò due decenni di gloria familiare. Il Pisa, recentemente promosso e con la permanenza tra le sopracciglia, ha resistito finché la fortuna non ha cambiato schieramento. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

