Lotteria Italia 2025-26 è boom di biglietti venduti verso quota 9.5 milioni | le novità sui premi

La Lotteria Italia 2025-2026 registra un forte aumento di vendite, con oltre 9,5 milioni di biglietti già venduti. L’estrazione finale è prevista per martedì 6 gennaio, durante la trasmissione “Affari Tuoi” su Rai 1. In attesa dei risultati, si consolidano le novità sui premi e le opportunità di vincita di questa edizione, che si conferma tra le più partecipate degli ultimi anni.

