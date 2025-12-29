Lotteria Italia 2025-26 è boom di biglietti venduti verso quota 9.5 milioni | le novità sui premi

La Lotteria Italia 2025-2026 registra un forte aumento di vendite, con oltre 9,5 milioni di biglietti già venduti. L’estrazione finale è prevista per martedì 6 gennaio, durante la trasmissione “Affari Tuoi” su Rai 1. In attesa dei risultati, si consolidano le novità sui premi e le opportunità di vincita di questa edizione, che si conferma tra le più partecipate degli ultimi anni.

Sale la febbre per la Lotteria Italia 2025-2026: l'estrazione finale si terrà martedì 6 gennaio durante la trasmissione di Rai 1 "Affari Tuoi". Quest'anno venduti il 10% di biglietti in più rispetto alla passata edizione, per un totale di 9,5 milioni di tagliandi. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Lotteria Italia 2025-26, è boom di biglietti venduti verso quota 9.5 milioni: le novità sui premi - 2026: l'estrazione finale si terrà martedì 6 gennaio durante la trasmissione di Rai 1 "Affari Tuoi".

