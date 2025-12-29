Lotta alla sosta selvaggia | in arrivo più poteri per gli ausiliari del traffico di Roma

A Roma, gli ausiliari del traffico saranno dotati di nuovi poteri per elevare sanzioni, con l’obiettivo di migliorare la fluidità della viabilità cittadina. Questa misura non mira a incrementare le entrate, ma a garantire un più efficace controllo della sosta selvaggia e a favorire un ambiente più ordinato e sicuro per tutti gli utenti della strada.

Ausiliari del traffico che potranno elevare sanzioni “non per fare cassa” ma per garantire “la fluidità del traffico”. A dirlo è stato l’assessore Eugenio Patanè nel corso di un’audizione congiunta con le commissioni Mobilità e Bilancio. Il titolare dei trasporti di Roma, infatti, ha illustrato. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Lotta alla sosta selvaggia: in arrivo più poteri per gli ausiliari del traffico di Roma Leggi anche: Stop alla sosta selvaggia dei mezzi in sharing Roma: ecco gli "Enjoy point" Leggi anche: Traffico e sosta selvaggia agli ingressi del Policlinico, l'appello della Centofanti Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Lotta alla sosta selvaggia: in arrivo più poteri per gli ausiliari del traffico di Roma; Multe per sosta selvaggia a Roma, Cerbero non perdona: 800mila in 11 mesi (superato il 2024); Rifiuti, arriva la stretta. Più controlli sulle strade; A Roma l'incasso delle multe è da record grazie a «Cerbero», più vigili e controlli. Bologna, all'aeroporto Marconi le telecamere contro la sosta selvaggia: in arrivo le multe - Dopo il patto del Comune con lo scalo bolognese ed Enac nasce la Zona a traffico controllato (Ztc). corrieredibologna.corriere.it

Multe per sosta selvaggia a Roma, "Cerbero" non perdona: 800mila in 11 mesi (superato il 2024) - Il 2025 è l'anno record per la lotta alla sosta selvaggia nelle strade della Capitale. ilmessaggero.it

Ultima partita di campionato prima della sosta natalizia per le nostre ragazze della Sosus U13. Trasferta difficile in quel di Mareno contro un avversario diretto per la lotta al secondo posto. Primo set combattuto e portato a casa con costanza. Nel secondo set l’ - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.