Lotta alla sosta selvaggia | in arrivo più poteri per gli ausiliari del traffico di Roma

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Roma, gli ausiliari del traffico saranno dotati di nuovi poteri per elevare sanzioni, con l’obiettivo di migliorare la fluidità della viabilità cittadina. Questa misura non mira a incrementare le entrate, ma a garantire un più efficace controllo della sosta selvaggia e a favorire un ambiente più ordinato e sicuro per tutti gli utenti della strada.

Ausiliari del traffico che potranno elevare sanzioni “non per fare cassa” ma per garantire “la fluidità del traffico”. A dirlo è stato l’assessore Eugenio Patanè nel corso di un’audizione congiunta con le commissioni Mobilità e Bilancio. Il titolare dei trasporti di Roma, infatti, ha illustrato. 🔗 Leggi su Romatoday.it

