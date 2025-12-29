Lotta ad armi e droga | i Carabinieri arrestano un 50enne

I Carabinieri di Avellino hanno arrestato un uomo di 50 anni nell’ambito delle operazioni di contrasto alla criminalità. Le attività sono finalizzate a prevenire e reprimere reati legati a traffico di droga e armi, garantendo maggiore sicurezza sul territorio. Questa azione si inserisce in un più ampio piano di controllo volto a tutelare la comunità e combattere le attività illecite.

Proseguono ininterrottamente le attività di controllo del territorio poste in essere dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, mirate alla prevenzione e repressione della criminalità predatoria nonché alla repressione dei delitti derivanti dallo spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso dei servizi perlustrativi espletati in tutto il territorio della Valle Caudina, i militari del Nucleo Operativo e della Radiomobile della Compagnia di Avellino, coadiuvati dai colleghi della Stazione di Pietrastornina, in Sant'Angelo a Scala, hanno eseguito una perquisizione domiciliare, nei confronti di un soggetto, già noto alle Forze dell'Ordine.

