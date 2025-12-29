L' ospedale Cervello l' insufficienza respiratoria la lunga attesa e la fila con 18 persone davanti
Sabato, mio padre si è recato all'ospedale Vincenzo Cervello alle 14 a causa di un’insufficienza respiratoria, aggravata da una cardiopatia. All’arrivo, ha trovato una lunga attesa con 18 persone davanti, evidenziando le difficoltà e i tempi di attesa nel reparto. Questa esperienza riflette le sfide di gestione e organizzazione nelle strutture sanitarie in situazioni di emergenza.
Sabato mio padre si è recato all'ospedale Vincenzo Cervello per insufficienza respiratoria con cardiopatia dalle 14.30 la lunga attesa al pronto soccorso dicendoci di sedersi che semmai qualche crisi respiratoria loro gli avrebbero dato aiuto, e che prima di lui doveva aspettare ben diciotto. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Leggi anche: Emma Bonino ricoverata in terapia intensiva dopo malore improvviso per insufficienza respiratoria, la 77enne è in "condizioni serie" al Santo Spirito a Roma
Leggi anche: Stanco per la lunga attesa in ospedale danneggia la porta del pronto soccorso
Palermo. All’Ospedale Cervello attivati 33 nuovi posti letto di Terapia intensiva respiratoria - Per il Dg Messina “un traguardo importante che ci permette di aumentare la capacità ricettiva dei pazienti affetti ... quotidianosanita.it
Emma Bonino ricoverata in terapia intensiva per insufficienza respiratoria. Come sta VIDEO - Emma Bonino è stata ricoverata domenica 30 novembre presso l’ospedale Santo Spirito di Roma e attualmente si trova in terapia intensiva. ilgazzettino.it
Ospedale di Pergola. Inaugurato il nuovo percorso riabilitativo - Il “Sentiero dello scoiattolo” è stato realizzato all’interno di una superficie boschiva adiacente all’Ospedale. quotidianosanita.it
Supereroi e doni natalizi per i piccoli pazienti dell’Ospedale “Vincenzo Cervello”. Iniziativa solidale della SEUS 118 Supereroi, doni e sorrisi: in sintesi, l’iniziativa natalizia della SEUS 118 rivolta ai piccoli pazienti dell’Ospedale palermitano “Vincenzo C - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.