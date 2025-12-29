L' ospedale Cervello l' insufficienza respiratoria la lunga attesa e la fila con 18 persone davanti

Sabato, mio padre si è recato all'ospedale Vincenzo Cervello alle 14 a causa di un’insufficienza respiratoria, aggravata da una cardiopatia. All’arrivo, ha trovato una lunga attesa con 18 persone davanti, evidenziando le difficoltà e i tempi di attesa nel reparto. Questa esperienza riflette le sfide di gestione e organizzazione nelle strutture sanitarie in situazioni di emergenza.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.