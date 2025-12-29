Loreto Pesaro sempre a inseguire Fa festa Livorno

Loreto Pesaro continua a inseguire la vittoria, mentre Fa festa Livorno. Nella partita, Pielle Pesaro ha ottenuto un risultato di 67-58, con punti significativi di Venucci, Leonzio, Gabrovsek e Klyuchnyk. La squadra di Pesaro mostra impegno e determinazione, mentre Livorno mantiene la sua posizione in classifica. Un incontro che riflette l’equilibrio e la competitività del campionato.

PIELLE 67 LORETO PESARO 58 PIELLE: Venucci 9, Leonzio 16, Ebeling, Gabrovsek 14, Klyuchnyk 13, Lucarelli 10, Bonacini 1, Mennella 2, Campori 2, Kouassi. ALL. Turchetto. LORETO PESARO: Delfino 9, Aglio 6, Valentini 11, Sgarzini 5, Tognacci 2, Graziani 7, Lomtazde 6, Pillastrini 5, Terenzi 1, Morandotti 6. All. Ceccarelli. Parziali: 20-13, 40-32, 58-48, 67-58 La Consultinvest Loreto Pesaro esce sconfitta dal parquet della Pielle Livorno con il punteggio di 67-58, al termine di una gara intensa e combattuta in casa di una delle formazioni più forti. L’avvio di gara è tutto di marca livornese: i padroni di casa impongono fin da subito ritmo, fisicità e precisione offensiva, scavando un solco importante nei primi minuti di gioco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Loreto Pesaro sempre a inseguire. Fa festa Livorno Leggi anche: Faenza, testacoda con Loreto Pesaro: "Ma non vanno sottovalutati" Leggi anche: Jesi travolge il Loreto Pesaro. E arriva il terzo successo Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Pielle Livorno -Loreto Pesaro (67-58) #livorno #sport #basket - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.