Lorenzo Musetti, protagonista nel 2025 di una delle sue migliori stagioni, ha consolidato la sua posizione nel circuito ATP, salendo tra i primi dieci giocatori al mondo. Concentrandosi sui dettagli, cerca di colmare il divario con avversari come Sinner e Alcaraz, dimostrando continuità e crescita nel suo percorso professionale. La sua esperienza sulla terra battuta e i risultati ottenuti testimoniano il suo impegno nel migliorare continuamente le proprie prestazioni.

Lorenzo Musetti ha disputato nel 2025 la miglior stagione della carriera, diventando a tutti gli effetti la terza o quarta forza in campo sulla terra battuta ed entrando finalmente nella top10 del ranking ATP. Il 23enne carrarino ha chiuso l’anno da numero 7 al mondo, vincendo anche una bellissima partita alle Finals di Torino ed effettuando dei progressi notevoli sul cemento come dimostrano i quarti di finale raggiunti a Flushing Meadows. Il livello di Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, i due dominatori del circuito, sembra però ancora molto lontano e Musetti ne è perfettamente consapevole: “ Contro Jannik ho giocato una volta sola nel 2025, agli US Open, ed è stata una sconfitta molto dura perché non ho potuto affatto esprimermi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Lorenzo Musetti: “Lavoro sui dettagli per provare a colmare la distanza da Sinner e Alcaraz”

