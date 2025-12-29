L' ordigno bellico a Milazzo firmata l' ordinanza sulla zona rossa | l' elenco delle vie interessate dall' evacuazione

È stata firmata l’ordinanza sulla zona rossa a Milazzo, in vista della bonifica dell’ordigno bellico situato in via Migliavacca. La fase operativa è imminente, con l’evacuazione delle vie interessate prevista in vista dell’intervento programmato per il 4 gennaio. Di seguito, l’elenco completo delle strade coinvolte per garantire la sicurezza dei cittadini e l’efficacia delle operazioni.

Si entra nella fase operativa per la bonifica dell’ordigno bellico di via Migliavacca a Milazzo. Si passa alla fase operativa a pochi giorni dall’intervento programmato il prossimo 4 gennaio. Dopo l’ultima riunione in prefettura (un’altra si svolgerà giorno 2 gennaio) oggi la giunta municipale ha. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - L'ordigno bellico a Milazzo, firmata l'ordinanza sulla zona rossa: l'elenco delle vie interessate dall'evacuazione Leggi anche: Bomba day a Monterotondo, saranno evacuate 2.500 persone nella zona rossa: l'elenco completo delle vie interessate Leggi anche: Secondo ordigno bellico, nuova evacuazione della popolazione Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Settimanale Centonove, 40 interviste di Adele Fortino in un libro. La prefazione di Enzo Basso. Ordigno bellico a Milazzo: disinnesco fissato per domenica 4 gennaio - L’ordigno della Seconda guerra mondiale ritrovato la scorsa settimana in via Migliavacca, nel quartiere San Paolino, verrà disinnescato domenica 4 ... 98zero.com

Ordigno bellico a Milazzo, fissato il “Bomba day” del 4 gennaio - È stata fissata a domenica 4 gennaio la data individuata per le operazioni di messa in sicurezza dell’ordigno bellico rinvenuto nei giorni scorsi nel ... canalesicilia.it

Milazzo, bonifica di un ordigno bellico: alcuni edifici dovranno essere evacuati. Indicazioni, vie e zone interessate - 30, tutti gli edifici che ricadono nella zona rossa indicata dovranno ESSERE EVACUATI per la sicurezza dei cittadini, durante le op ... strettoweb.com

L’ordigno bellico da disinnescare a Milazzo: in 1500 lasceranno la zona rossa https://gazzettadelsud.it/p=2148951 - facebook.com facebook

Gli #artificieri del 6° reggimento #Genio #Pionieri di #Roma hanno neutralizzato un ordigno bellico risalente alla Seconda Guerra Mondiale, del peso complessivo di 450 kg, contenente 250 kg di esplosivo, rinvenuto nei pressi di Monterotondo (RM). Le opera x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.