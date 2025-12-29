L' ordigno bellico a Milazzo firmata l' ordinanza sulla zona rossa | l' elenco delle vie interessate dall' evacuazione

È stata firmata l’ordinanza sulla zona rossa a Milazzo, in vista della bonifica dell’ordigno bellico situato in via Migliavacca. La fase operativa è imminente, con l’evacuazione delle vie interessate prevista in vista dell’intervento programmato per il 4 gennaio. Di seguito, l’elenco completo delle strade coinvolte per garantire la sicurezza dei cittadini e l’efficacia delle operazioni.

Si entra nella fase operativa per la bonifica dell’ordigno bellico di via Migliavacca a Milazzo. Si passa alla fase operativa a pochi giorni dall’intervento programmato il prossimo 4 gennaio. Dopo l’ultima riunione in prefettura (un’altra si svolgerà giorno 2 gennaio) oggi la giunta municipale ha. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

