L’OraSì chiude il 2026 con una vittoria di pregio | conquistato il derby contro Imola
L’OraSì Basket Ravenna chiude il 2026 con una vittoria importante nel derby contro Imola, nella 19ª giornata di Serie B Nazionale. All’ultimo turno del girone d’andata, la squadra ha mostrato una prestazione solida al PalaCosta, superando gli avversari con un punteggio di 96-54. Questo risultato rappresenta un passo significativo nel cammino della stagione, confermando la crescita e la determinazione del team.
Nella 19ª giornata di Serie B Nazionale, ultima del girone d’andata, l’OraSì Basket Ravenna offre una prestazione di altissimo livello al PalaCosta superando l’UP Andrea Costa Imola con il punteggio di 96-54. “Siamo entrati in campo con grande intensità e siamo riusciti a condividere il pallone. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
