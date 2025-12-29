L’ombra di un serial killer sul Texas? Tre corpi ritrovati nel bayou di Houston in 24 ore e parte la psicosi collettiva
A Houston, nel cuore del Texas, sono stati trovati tre corpi nel giro di 24 ore nei bayou della città. Questo evento ha generato una crescente atmosfera di preoccupazione e timore tra la popolazione, alimentata dalla presenza di un possibile serial killer. La scoperta dei cadaveri ha attirato l'attenzione dei media e sollevato interrogativi sulla sicurezza nella metropoli.
Houston, la metropoli più grande del Texas, è precipitata in un clima di profonda inquietudine. In un arco temporale di appena ventiquattro ore, le acque e le sponde dei famigerati bayou, i lenti canali che attraversano la città, hanno restituito tre cadaveri, trasformando una tranquilla settimana di fine dicembre in un vero e proprio caso mediatico nazionale. La macabra sequenza è iniziata lunedì mattina, quando le chiamate al 911 hanno segnalato la presenza di resti umani nel Buffalo Bayou, proprio nel cuore pulsante del centro cittadino. Poco dopo, un secondo ritrovamento è avvenuto lungo il Brays Bayou, dove il corpo giaceva tra le rocce in uno stato di decomposizione talmente avanzato da rendere impossibile un’identificazione immediata. 🔗 Leggi su Cultweb.it
