L’ombra di un serial killer sul Texas? Tre corpi ritrovati nel bayou di Houston in 24 ore e parte la psicosi collettiva

A Houston, nel cuore del Texas, sono stati trovati tre corpi nel giro di 24 ore nei bayou della città. Questo evento ha generato una crescente atmosfera di preoccupazione e timore tra la popolazione, alimentata dalla presenza di un possibile serial killer. La scoperta dei cadaveri ha attirato l'attenzione dei media e sollevato interrogativi sulla sicurezza nella metropoli.

