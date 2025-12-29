Loftus-Cheek strepitoso! Analisi Milan-Verona 3-0 | partita perfetta di Allegri
L'incontro tra Milan e Verona si è concluso con un netto 3-0 per i rossoneri, evidenziando una prestazione efficace e ben organizzata. In questo approfondimento tattico, analizziamo gli aspetti chiave della partita, evidenziando le strategie adottate da Allegri e le dinamiche che hanno portato a questa vittoria. Un'analisi dettagliata per comprendere meglio le scelte tecniche e le implicazioni dell'incontro.
Milan-Verona 3-0, un successo senza appello con i rossoneri dominanti e che non subiscono nulla. L'analisi tattica nel video. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
LOFTUS-CHEEK STREPITOSO! ? ANALISI MILAN-VERONA 3-0 ?? LA PARTITA PERFETTA DI ALLEGRI ?
Doppio cambio Milan al 71': dentro Fofana e Jashari, fuori Loftus-Cheek e Modric #MilanHellasVerona 30 #MPLive x.com
16’ st destro sul primo palo di Loftus-Cheek, chiude Montipò #MilanVerona 3-0 - facebook.com facebook
