L’Oceano Indiano specchio delle fragilità francesi | il ritorno silenzioso della Russia

L’Oceano Indiano rappresenta un’area strategica per le potenze globali, riflettendo le fragilità e le scelte diplomatiche di molte nazioni, tra cui la Francia. Recenti sviluppi mostrano come la Russia stia riemergendo silenziosamente in questa regione, sfruttando spazi lasciati vacanti. In un contesto internazionale in cui la presenza si misura anche attraverso l’influenza diplomatica e economica, queste dinamiche evidenziano nuove modalità di confronto tra le grandi potenze.

Nelle dinamiche contemporanee delle relazioni internazionali, le potenze non avanzano più necessariamente con la forza delle armi, ma con la capacità di occupare gli spazi lasciati vuoti dagli altri. È esattamente ciò che la Russia sta facendo nell'oceano Indiano, mentre la Francia, pur essendo una potenza rivierasca grazie a La Réunion e Mayotte, appare prigioniera di un progressivo ripiegamento strategico. Non c'è uno scontro frontale, non c'è escalation militare: c'è una lenta, metodica sostituzione di influenza. Lontano dai riflettori della guerra in Ucraina, Mosca conduce una competizione silenziosa, fondata su continuità e pragmatismo.

