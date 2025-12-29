Lo schiaffo di Fico a De Luca | ritirata la querela a Report

Roberto Fico ha deciso di ritirare la querela presentata contro Report, segnando un cambiamento rispetto alla gestione precedente di Vincenzo De Luca. Questa scelta rappresenta un passo importante nel nuovo approccio della Regione Campania, che si distingue per un diverso modo di affrontare le questioni mediatiche e istituzionali. La decisione di Fico apre un nuovo percorso di dialogo e confronto con il sistema giornalistico e l’opinione pubblica.

Il primo atto di Roberto Fico alla guida della Regione Campania segna una forte discontinuità con il suo predecessore, Vincenzo De Luca. Tanto da ritirare proprio la querela presentata nei confronti della trasmissione Report dallo stesso ex presidente di Regione. "Per dare un segnale di distensione da subito, annuncio il ritiro della querela presentata dalla Regione nei confronti della trasmissione giornalistica Report sui dati della sanità campana ", ha annunciato Fico nel corso del suo intervento di apertura della nuova legislatura del Consiglio regionale campano.

