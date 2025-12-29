Lo Presti lascia definitivamente Taormina il comandante risponde all' avviso di Saponara

Lo Presti lascia il comando di Taormina e risponde all’avviso di mobilità di Saponara. Dopo un anno di servizio presso il Comune di Saponara, ha deciso di partecipare al bando indetto dall’ente, su volontà dell’amministrazione guidata dal sindaco uscente Giuseppe Merlino, che lo ha accolto con rispetto. La sua scelta segna un nuovo capitolo nella sua carriera, nel rispetto delle procedure e delle relazioni istituzionali.

"Dopo un anno di servizio svolto in posizione di comando presso il Comune di Saponara, ho deciso di partecipare all’avviso di mobilità indetto dallo stesso ente, su volontà dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco uscente Giuseppe Merlino che mi ha accolto, sin da subito, con rispetto e. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

