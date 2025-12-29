Lo chiamano per gli auguri di Natale lui non risponde e scatta l'allarme | trovato morto in casa dopo giorni

Un uomo di 56 anni è stato trovato senza vita nella propria abitazione dopo diversi giorni di silenzio. La scoperta è avvenuta a seguito delle preoccupazioni degli amici, che non erano riusciti a ricevere risposta per gli auguri di Natale. La vicenda ha sollevato interrogativi sulle cause del decesso e sull’eventuale assistenza che poteva essere fornita.

