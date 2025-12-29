Lo chiamano per gli auguri di Natale lui non risponde e scatta l'allarme | trovato morto in casa dopo giorni
Un uomo di 56 anni è stato trovato senza vita nella propria abitazione dopo diversi giorni di silenzio. La scoperta è avvenuta a seguito delle preoccupazioni degli amici, che non erano riusciti a ricevere risposta per gli auguri di Natale. La vicenda ha sollevato interrogativi sulle cause del decesso e sull’eventuale assistenza che poteva essere fornita.
Tragico ritrovamento nei giorni scorsi: un uomo di 56 anni è stato trovato senza vita in casa. A far scattare l'allarme gli amici che non erano riusciti a contattarlo per gli auguri di Natale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
