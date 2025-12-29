LIVE Tournée 4 Trampolini Oberstdorf 2025 in DIRETTA | prima gara fondamentale per la classifica

Benvenuti alla diretta della prima tappa della Tournée dei Quattro Trampolini 2025/2026 a Oberstdorf. Seguiremo in tempo reale le gare di questa importante fase del circuito, fondamentale per la classifica generale. Restate con noi per aggiornamenti precisi e puntuali su tutte le performance in gara.

Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima tappa della Tournée dei Quattro Trampolini 20252026 in programma a Oberstdorf, in Germania. Ha inizio dunque quest’oggi la 74esima edizione della storica competizione di salto con gli sci. Come sempre nelle ultime edizioni la prima serie sarà disputata con la formula del KO System (scontri diretti), con 25 atleti che si qualificheranno alla seconda vincendo gli head-to-head e cinque che eviteranno il taglio grazie ai migliori punteggi tra gli sconfitti. La seconda serie si disputerà come sempre con i salti degli atleti dal 30mo al miglior classificato della prima serie. 🔗 Leggi su Oasport.it

