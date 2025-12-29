Segui in tempo reale la Tournée 4 Trampolini a Oberstdorf 2025, con aggiornamenti sulla prima tappa. Prevc si impone, mentre Zajc viene squalificato per irregolarità. Hoffmann conquista il podio, confermando l’interesse per questa competizione. Restate aggiornati per tutte le novità e i risultati in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.55 Colpo di scena a Oberstdorf! Timi Zajc è stato squalificato (e quindi estromesso dalla classifica della gara) per sci irregolari, promuovendo così il tedesco Hoffmann sul terzo gradino del podio. 18.35: Per oggi è tutto, appuntamento a mercoledì per le qualificazioni di Garmisch. Grazie per averci seguito e buona serata! 18.34: Questa la classifica finale della gara di Oberstdorf (modificata in seguito alla squalifica di Zajc), prima tappa della Tournèe dei 4 trampolini: 1 Prevc Domen Slovenia 316.7 2 Tschofenig Daniel Austria 299.2 3 Hoffmann Felix Germania 297. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tournée 4 Trampolini, Oberstdorf 2025 in DIRETTA: Prevc domina la prima tappa! Zajc squalificato, Hoffmann sale sul podio

