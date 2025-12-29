LIVE Tournée 4 Trampolini Oberstdorf 2025 in DIRETTA | Prevc domina la prima tappa! Doppietta slovena con Zajc
Segui in tempo reale la Tournée 4 Trampolini di Oberstdorf 2025. La prima tappa vede Prevc dominare la competizione, con una doppietta slovena firmata anche da Zajc. Aggiornamenti costanti e risultati in diretta per rimanere informato sull’evento.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.30: Prima doppietta della storia della Slovenia nella Tournèe, prima vittoria slovena a Oberstdorf. Sul podio c’è anche un austriaco ed è il vincitore della Tournèe dello scorso anno, Daniel Tschofenig. La storia dice che solo chi sale sul podio a Oberstdorf vince la Tournèe. Vediamo se sarà così anche quest’anno 18.26: Trionfo di Domen Prevc! Doppietta slovena! Atterra a 140 metri, vince anche la seconda serie con il punteggio di 316.7, quasi 20 punti di vantaggio! 18.25: Combatte con il vento non favorevole l’austriaco Hoerl che atterrra a 132 metri, incassa una buona compensazione ed è solo quarto a 297. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: LIVE Tournée 4 Trampolini, Oberstdorf 2025 in DIRETTA: Prevc domina la prima serie! Austriaci all’inseguimento
Leggi anche: LIVE Tournée 4 Trampolini, Oberstdorf 2025 in DIRETTA: Domen Prevc favorito
LIVE Tournée 4 Trampolini Oberstdorf 2025 in DIRETTA | prima gara fondamentale per la classifica; LIVE Tournée 4 Trampolini Oberstdorf 2025 in DIRETTA | numero di Domen Prevc nella qualificazione; LIVE Tournée 4 Trampolini Oberstdorf 2025 in DIRETTA | azzurri per superare il taglio nelle qualificazioni; Tournée 4 Trampolini oggi Oberstdorf 2025 | orario gara tv programma streaming.
LIVE! Tournée dei Quattro Trampolini, 1^ tappa ad Oberstdorf: tutti contro il dominatore della prima parte di stagione Domen Prevc - La Coppa del Mondo di Salto con gli Sci 2025/2026 vive il suo appuntamento annuale nei quattro impianti più iconici. eurosport.it
LIVE Tournée 4 Trampolini, Oberstdorf 2025 in DIRETTA: Domen Prevc favorito - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima tappa della Tournée dei Quattro Trampolini 2025/2026 ... oasport.it
LIVE Tournée 4 Trampolini, Oberstdorf 2025 in DIRETTA: azzurri per superare il taglio nelle qualificazioni - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della prima qualificazione che va in scena da ... oasport.it
Salto con gli sci – Domen Prevc apre la Tournée dei Quattro Trampolini conquistando la qualificazione a Oberstdorf - facebook.com facebook
Calendario Tournée 4 Trampolini 2026: programma, orari, tv, streaming - x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.