LIVE Tournée 4 Trampolini Oberstdorf 2025 in DIRETTA | Prevc domina la prima serie! Austriaci all’inseguimento
Segui in tempo reale la Tournée 4 Trampolini di Oberstdorf 2025. Questa giornata offre aggiornamenti costanti sulle performance dei atleti, con Domen Prevc in testa dopo il primo salto. Rimani informato sugli sviluppi della competizione e sui risultati aggiornati, cliccando sul link per la diretta live.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.30: E’ in testa Domen Prevc! Si conferma il più forte di tutti al moemnto con un salto molto equilibrato, bene anche in atterraggio, misura di 141.5, punteggio di 162.2 e vola nettamente in testa! 17.26: Si ferma a 116 metri con il punteggio di 108.5 17.25: E’ lì con gli altri ma il vento è meno forte alle spalle, quindi meno compensazione per lui. Misura di 136 metri, punteggio di 148.6, sesto posto. Ora Domen Prevc (Slovenia) – Eetu Nousiainen (Finlandia) 17.24: Discreto il salto di J. Kobayashi, misura di 116.5 metri, punteggio di 111.5 17.23: Non vuole mollare Tschofenig, trionfatore dello scorso anno. 🔗 Leggi su Oasport.it
