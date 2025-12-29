Benvenuti alla diretta della prima tappa della Tournée dei Quattro Trampolini 2025/2026, che si svolge a Oberstdorf, in Germania. Seguiremo in tempo reale le gare e gli aggiornamenti principali, con Domen Prevc considerato uno dei favoriti. Restate con noi per tutte le novità e i risultati di questa importante competizione nel salto con gli sci.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima tappa della Tournée dei Quattro Trampolini 20252026 in programma a Oberstdorf, in Germania. Ha inizio dunque quest’oggi la 74esima edizione della storica competizione di salto con gli sci. Come sempre nelle ultime edizioni la prima serie sarà disputata con la formula del KO System (scontri diretti), con 25 atleti che si qualificheranno alla seconda vincendo gli head-to-head e cinque che eviteranno il taglio grazie ai migliori punteggi tra gli sconfitti. La seconda serie si disputerà come sempre con i salti degli atleti dal 30mo al miglior classificato della prima serie. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tournée 4 Trampolini, Oberstdorf 2025 in DIRETTA: Domen Prevc favorito

