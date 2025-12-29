LIVE Tournée 4 Trampolini Oberstdorf 2025 in DIRETTA | austriaci protagonisti attesa per Prevc e Kobayashi

Segui in tempo reale la tappa di Oberstdorf 2025 della Tournée 4 Trampolini, con protagonisti gli atleti austriaci e l’attesa per Prevc e Kobayashi. Rimani aggiornato sui risultati e le qualifiche attraverso la nostra diretta, con aggiornamenti continui e dettagli sulle performance. Clicca qui per restare informato sugli sviluppi delle competizioni e sui principali atterraggi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.20: Marusiak atterra a 113.5, totale di 105.8 17.19: Molto bene l’austriaco Hoerl che trova la misura e anche un buon atterraggio, molto morbido. Misura di 136.5, va in testa con 153.9. Ora Timi Zajc (Slovenia) – Yevhen Marusiak (Ucraina) 17.18: Mediocre il salto di Roth che atterra a 114 metri, punteggio di 107.2 17.17: Esce altissimo dal dente Embarcher che poi piomba giù repentinamente a 130 metri, punteggio di 142.6, qualificato e settimo. Ora Jan Hoerl (Austria) – Luca Roth (Germania) 17.16: Non riesce ad essere efficace Langmo che atterra a 119 metri, punteggio di 112. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tournée 4 Trampolini, Oberstdorf 2025 in DIRETTA: austriaci protagonisti, attesa per Prevc e Kobayashi Leggi anche: LIVE Tournée 4 Trampolini, Oberstdorf 2025 in DIRETTA: Domen Prevc favorito Leggi anche: LIVE Tournée 4 Trampolini, Oberstdorf 2025 in DIRETTA: numero di Domen Prevc nella qualificazione Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. LIVE Tournée 4 Trampolini Oberstdorf 2025 in DIRETTA | prima gara fondamentale per la classifica; LIVE Tournée 4 Trampolini Oberstdorf 2025 in DIRETTA | numero di Domen Prevc nella qualificazione; LIVE Tournée 4 Trampolini Oberstdorf 2025 in DIRETTA | azzurri per superare il taglio nelle qualificazioni; Tournée 4 Trampolini oggi Oberstdorf 2025 | orario gara tv programma streaming. LIVE! Tournée dei Quattro Trampolini, 1^ tappa ad Oberstdorf: tutti contro il dominatore della prima parte di stagione Domen Prevc - La Coppa del Mondo di Salto con gli Sci 2025/2026 vive il suo appuntamento annuale nei quattro impianti più iconici. eurosport.it

LIVE Tournée 4 Trampolini, Oberstdorf 2025 in DIRETTA: Domen Prevc favorito - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima tappa della Tournée dei Quattro Trampolini 2025/2026 ... oasport.it

LIVE Tournée 4 Trampolini, Oberstdorf 2025 in DIRETTA: azzurri per superare il taglio nelle qualificazioni - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della prima qualificazione che va in scena da ... oasport.it

Salto con gli sci – Domen Prevc apre la Tournée dei Quattro Trampolini conquistando la qualificazione a Oberstdorf - facebook.com facebook

Calendario Tournée 4 Trampolini 2026: programma, orari, tv, streaming - x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.