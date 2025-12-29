LIVE Tour de Ski 10 km Dobbiaco 2025 in DIRETTA | si fa la classifica con la partenza ad intervalli

Benvenuti alla diretta della seconda tappa del Tour de Ski 2025/2026 a Dobbiaco. Seguiremo in tempo reale la gara di 10 km in tecnica classica, con aggiornamenti sulla classifica e le partenze ad intervalli. Restate con noi per le ultime notizie e i risultati aggiornati di questa fase della Coppa del Mondo di sci di fondo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda tappa del Tour de Ski 20252026, la doppia 10 km a tecnica classica, valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo 2025-2026 in programma a Dobbiaco. Dopo l’apertura nel segno delle sprint, il Tour de Ski 2025-2026 entra nel vivo con la seconda tappa, in programma lunedì 29 dicembre a Dobbiaco, che propone una delle prove più attese e selettive dell’intera corsa a tappe: le 10 km a tecnica classica, sia maschili sia femminili. Un appuntamento chiave, destinato a ridisegnare le prime gerarchie emerse nella giornata inaugurale e a fornire indicazioni già pesanti in ottica classifica generale. 🔗 Leggi su Oasport.it

