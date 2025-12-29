LIVE Tour de Ski 10 km Dobbiaco 2025 in DIRETTA | sfida Svezia-Norvegia al femminile! Barp e Pellegrino nella top 10

Segui in tempo reale il Live del Tour de Ski 2025 a Dobbiaco, con la prova di 10 km femminile. La competizione tra le squadre di Svezia e Norvegia si sviluppa in un contesto di alto livello, con atlete di punta come Frida Karlsson, Ebba Andersson e Heidi Weng. La gara rappresenta un importante appuntamento della Coppa del Mondo, offrendo un momento di confronto tra le migliori fondiste internazionali.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.34: La statunitense, leader della Coppa del Mondo e alla sua ultima partecipazione al Tour, resta una delle grandi favorite, ma la distanza di Dobbiaco è terreno ideale per fondiste di spessore come Frida Karlsson, Ebba Andeon, Heidi Weng e Astrid Slind, pronte a mettere pressione già nelle prime fasi della corsa a tappe. 14.31: In campo femminile la 10 km in classico promette di incidere in modo significativo. La sprint ha premiato la norvegese Kristine Stavaas Skistad, mentre Jessie Diggins ha chiuso ai piedi del podio, confermandosi comunque pienamente in controllo della situazione. 🔗 Leggi su Oasport.it

