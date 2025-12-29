LIVE Tour de Ski 10 km Dobbiaco 2025 in DIRETTA | Barp tra i migliori Norvegia protagonista ma occhio a Niskanen

Segui in diretta il Tour de Ski 2025 a Dobbiaco, con la tappa di 10 km. La competizione vede la Norvegia in prima fila, mentre Barp si colloca tra i migliori italiani. Attenzione anche a Niskanen, tra i favoriti. Aggiorna la diretta per gli ultimi sviluppi e risultati aggiornati.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.17: Al km 7.1 Barp è quinto a 30? da Stenshagen su cui cercherà di fare la gara nel finale 12.16: pellegrino è nono al km 1.7 12.15: Ha perso tanto Barp al km 6.7, ha 15? di ritardo da Iversen, Stenshagen è in testa e sta raggiungendo Barp che potrebbe approfittare del treno del norvegese. 12.15: Niskanen terzo con 10? di vantaggio su Barp al km 5 12.14: Amundsen secondo al km 2.1 12.14. Stenshagen in testa con 20? di vantaggio su Barp al km 5 12.13: Molto bene Barp che è secondo alle spalle di Iversen al km 5, ci sono 6? di differenza 12.11: Korostelev in testa al traguardo davanti a Hyvarinen 12. 🔗 Leggi su Oasport.it

