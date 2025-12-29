LIVE Tour de Ski 10 km Dobbiaco 2025 in DIRETTA | Barp e Pellegrino nella top 10 Norvegia padrona Donne al via alle 14.45

Segui in tempo reale il LIVE del Tour de Ski 2025, 10 km a Dobbiaco. Barp e Pellegrino si classificano tra i primi dieci, mentre la Norvegia conferma la sua supremazia. Le donne scendono in pista alle 14.45. Aggiorna la diretta per restare informato sugli sviluppi e le classifiche aggiornate, con risultati e commenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.47: Ree 26mo e Krueger 30mo al traguardo 12.43: 17mo posto per un buono Schumacher 12.42: De Fabiani 43mo al traguardo, Krueger e Ree non sembrano poter entrare nella top 10, Hegger chiude al 18mo posto 12.40: A meno di sorpresissime ci saranno due italiani nei primi 10 posti, Barp ottavo, Pellegrino decimo. 12.39: E' secondo Klaebo che accelera nel finale e chiude a 9? dal compagno Stenshagen 12.37: Buon finale dell'austriaco Moser che chiude al decimo posto alle spalle di Pellegrino. Ora attesa per Klaebo 12.36. Valnes è quinto al traguardo a 30? dalla testa 12.

