LIVE Tour de Ski 10 km Dobbiaco 2025 in DIRETTA | Barp e Pellegrino nella top 10! la Norvegia fa festa con Slind e Stenshagen

Segui in tempo reale il Live Tour de Ski 2025, con la prova di 10 km a Dobbiaco. Ricco di aggiornamenti sulle prestazioni di atleti italiani come Barp e Pellegrino, e delle principali nazioni partecipanti, tra cui la Norvegia. Rimani informato sullo svolgimento della competizione, le classifiche e le novità più recenti, grazie alla nostra copertura continua e dettagliata.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.37: E’ sul podio la statunitense Diggins, terza alle spalle di Slind e Niskanen 15.34: Faehndrich è 14ma al traguardo 15.33: Ilar è settima al km 8 15.32: Diggins terza al km 8, stanno perdendo terreno le svizzere 15.31: Ribom si inserisce al decimo posto 15.30: Rydzek si inserisce all’11mo posto, Ganz attualmente 18ma, difficilmente entrerà fra le prime 20 15.29. Faehndrich e Weber per la Svizzera stanno disputando una buona gara da top 10. Diggins è terza al km 6.7 15.25: H. Weng è sesta, Andeon è settima al traguardo 15.24. Perde progressivamente Karlsson che chiude con 39? di ritardo. 🔗 Leggi su Oasport.it

