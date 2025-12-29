LIVE Tour de Ski 10 km Dobbiaco 2025 in DIRETTA | Barp e Pellegrino nella top 10! la Norvegia fa festa con Slind e Stenshagen

Segui in tempo reale il Live Tour de Ski 2025, con la prova di 10 km a Dobbiaco. Ricco di aggiornamenti sulle prestazioni di atleti italiani come Barp e Pellegrino, e delle principali nazioni partecipanti, tra cui la Norvegia. Rimani informato sullo svolgimento della competizione, le classifiche e le novità più recenti, grazie alla nostra copertura continua e dettagliata.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.37: E' sul podio la statunitense Diggins, terza alle spalle di Slind e Niskanen 15.34: Faehndrich è 14ma al traguardo 15.33: Ilar è settima al km 8 15.32: Diggins terza al km 8, stanno perdendo terreno le svizzere 15.31: Ribom si inserisce al decimo posto 15.30: Rydzek si inserisce all'11mo posto, Ganz attualmente 18ma, difficilmente entrerà fra le prime 20 15.29. Faehndrich e Weber per la Svizzera stanno disputando una buona gara da top 10. Diggins è terza al km 6.7 15.25: H. Weng è sesta, Andeon è settima al traguardo 15.24. Perde progressivamente Karlsson che chiude con 39? di ritardo.

Tour de Ski oggi, Dobbiaco 2025: orari 10 km a intervalli, tv, startlist, streaming - Dopo la solita scorpacciata di Klaebo al Tour de Ski con la sprint di ieri, si volta pagina ed è tempo di andare a verificare cos'accadrà nella seconda ... oasport.it

Tour de Ski 2025 / 2026 a Dobbiaco e in Val di Fiemme: programma, squadra italiana e dove vedere le gare in diretta - Le località italiane di Dobbiaco e Val di Fiemme ospiteranno le gare in programma dal 28 dicembre al 4 gennaio. olympics.com

APPLAUSI PER ELIA Solida prova di Barp a Dobbiaco! Chiude ottavo la 10 km in tecnica classica e si impone come il migliore degli azzurri! : “Credo sia un buon punto di partenza per il mio Tour de Ski”. Nell’attesa di rivederlo in gara, ascoltiamo il - facebook.com facebook

ZERO NOIA A DOBBIACO Lo spettacolo del Tour de Ski non si ferma! La corsa a tappe valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo oggi offre altre due gare! Alle 11.45 c’è la 10 km in tecnica classica maschile, alle 14.45 la femminile! Siete carichi o x.com

