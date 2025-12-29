Live Roma-Genoa 3-0 | tap-in di Ferguson per il tris giallorosso

La Roma di Gasperini affronta il Genoa all’Olimpico nell’ultima gara del 2025. La sfida, che vede in campo anche l’ex Daniele De Rossi, rappresenta un’occasione importante per entrambe le squadre di ottenere punti in classifica. La partita si presenta come un momento di verifica e determinazione, con la possibilità per i padroni di casa di consolidare la propria posizione.

Roma – Ultimo impegno del 2025 per la Roma di Gasperini, che all’Olimpico ospita il Genoa del grande ex Daniele De Rossi per un match sì dal grande richiamo emotivo, ma che soprattutto mette in palio tre punti fondamentali per la classifica giallorossa. A cura del nostro inviato A.T. Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ziolkowski, Hermoso; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Dybala; Ferguson. A disp.: Gollini, Vasquez, Angelino, Tsimikas, Rensch, Sangaré, Mirra, Ghilardi, Dovbyk, Pisilli, Romano, El Shaarawy. All.: Gian Piero Gasperini. Genoa (3-5-2): Sommariva; Ostigaard, Otoa, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Martin; Ekuban, Vitinha. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

