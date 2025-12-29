Live Roma-Genoa 3-0 | al via la ripresa

La partita tra Roma e Genoa, valida come ultima giornata del 2025, si svolge all’Olimpico. La sfida rappresenta un momento importante per entrambe le squadre, con i tre punti in palio che potrebbero influenzare la posizione in classifica. La gara conclude il turno del campionato e vede scendere in campo formazioni determinate a ottenere un risultato positivo in un contesto di grande attesa.

Roma – Ultimo impegno del 2025 per la Roma di Gasperini, che all’Olimpico ospita il Genoa del grande ex Daniele De Rossi per un match sì dal grande richiamo emotivo, ma che soprattutto mette in palio tre punti fondamentali per la classifica giallorossa. A cura del nostro inviato A.T. Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ziolkowski, Hermoso; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Dybala; Ferguson. A disp.: Gollini, Vasquez, Angelino, Tsimikas, Rensch, Sangaré, Mirra, Ghilardi, Dovbyk, Pisilli, Romano, El Shaarawy. All.: Gian Piero Gasperini. Genoa (3-5-2): Sommariva; Ostigaard, Otoa, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Martin; Ekuban, Vitinha. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

