Live Roma-Genoa 1-0 | Soulé sblocca il match

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Roma affronta il Genoa nell'ultima partita del 2025 all'Olimpico. L'incontro, valido per la giornata di campionato, rappresenta un momento importante per la squadra di Gasperini in vista della fase successiva. La sfida, che vede anche il ritorno di Daniele De Rossi in campo, si prospetta equilibrata, con l’obiettivo di conquistare punti utili per migliorare la posizione in classifica.

Roma – Ultimo impegno del 2025 per la Roma di Gasperini, che all’Olimpico ospita il Genoa del grande ex Daniele De Rossi per un match sì dal grande richiamo emotivo, ma che soprattutto mette in palio tre punti fondamentali per la classifica giallorossa. A cura del nostro inviato A.T. Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ziolkowski, Hermoso; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Dybala; Ferguson. A disp.: Gollini, Vasquez, Angelino, Tsimikas, Rensch, Sangaré, Mirra, Ghilardi, Dovbyk, Pisilli, Romano, El Shaarawy. All.: Gian Piero Gasperini. Genoa (3-5-2): Sommariva; Ostigaard, Otoa, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Martin; Ekuban, Vitinha. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

