Live Roma-Genoa 1-0 | Soulé sblocca il match
La Roma affronta il Genoa nell'ultima partita del 2025 all'Olimpico. L'incontro, valido per la giornata di campionato, rappresenta un momento importante per la squadra di Gasperini in vista della fase successiva. La sfida, che vede anche il ritorno di Daniele De Rossi in campo, si prospetta equilibrata, con l’obiettivo di conquistare punti utili per migliorare la posizione in classifica.
Roma – Ultimo impegno del 2025 per la Roma di Gasperini, che all’Olimpico ospita il Genoa del grande ex Daniele De Rossi per un match sì dal grande richiamo emotivo, ma che soprattutto mette in palio tre punti fondamentali per la classifica giallorossa. A cura del nostro inviato A.T. Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ziolkowski, Hermoso; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Dybala; Ferguson. A disp.: Gollini, Vasquez, Angelino, Tsimikas, Rensch, Sangaré, Mirra, Ghilardi, Dovbyk, Pisilli, Romano, El Shaarawy. All.: Gian Piero Gasperini. Genoa (3-5-2): Sommariva; Ostigaard, Otoa, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Martin; Ekuban, Vitinha. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Leggi anche: LIVE Rangers-Roma 0-1: Soulé sblocca la gara!
Leggi anche: Diretta gol Serie A LIVE, Genoa Inter in campo: 0-1, Bisseck sblocca il match!
Roma-Genoa LIVE; Roma-Genoa: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Dove vedere Roma-Genoa lunedì in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Roma - Genoa in Diretta Streaming | IT.
LIVE Roma-Genoa 1-0 Serie A 2025/2026: Gol di Soulé Roma-Genoa - Genoa: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it
Genoa, la formazione ufficiale - Attesa per il ritorno all'Olimpico di Daniele De Rossi dopo l'esonero sulla panchina giallorossa all'inizio della stagione scorsa ... gazzetta.it
LIVE - Roma-Genoa 2-0: in gol Soulé e Koné, uno-due letale - 45 per la sfida contro gli uomini di De Rossi valevole la 17° giornata di campionato ... ilromanista.eu
SERIE A I Roma - Genoa in campo DIRETTA e FOTO per il match che chiude la 17esima giornata #ANSA x.com
Serie A, in campo Roma-Genoa: Hermoso e Vitinha schierati dal primo minuto Stadio Olimpico Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale qui https://www.rainews.it/maratona/2025/12/calcio-serie-a-giornata-17-risultati-cronaca-aggiornamenti-diretta-hi - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.