Live Roma-Genoa 0-0 | inizia la partita

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La partita tra Roma e Genoa, valida per l’ultimo impegno del 2025, si gioca all’Olimpico. La sfida vede i giallorossi di Gasperini affrontare il Genoa, guidato dall’ex Daniele De Rossi. Un incontro importante sia per motivi emotivi sia per la classifica, con i tre punti in palio che potrebbero influenzare significativamente il cammino delle due squadre.

Roma – Ultimo impegno del 2025 per la Roma di Gasperini, che all’Olimpico ospita il Genoa del grande ex Daniele De Rossi per un match sì dal grande richiamo emotivo, ma che soprattutto mette in palio tre punti fondamentali per la classifica giallorossa. A cura del nostro inviato A.T. Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ziolkowski, Hermoso; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Dybala; Ferguson. A disp.: Gollini, Vasquez, Angelino, Tsimikas, Rensch, Sangaré, Mirra, Ghilardi, Dovbyk, Pisilli, Romano, El Shaarawy. All.: Gian Piero Gasperini. Genoa (3-5-2): Sommariva; Ostigaard, Otoa, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Martin; Ekuban, Vitinha. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

