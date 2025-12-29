Litiga con la fidanzata passante interviene e lo ferisce

Nella giornata di domenica 28 dicembre 2025, Genova è stata teatro di due episodi di violenza in strada, uno a Voltri e l'altro a Staglieno. Secondo le prime ricostruzioni, un confronto tra una coppia si è trasformato in una colluttazione, durante la quale un passante è intervenuto ferendo uno dei coinvolti. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le dinamiche degli eventi.

Violenza in strada a Genova nella giornata di domenica 28 dicembre 2025. Due gli episodi su cui indaga la polizia, il primo avvenuto in mattinata a Voltri e l'altro in serata a Staglieno.Nel primo caso si è trattato di una lite tra fidanzati. La chiamata al 112 è arrivata intorno alle 10 e in via. Stando a quanto ricostruito finora dagli agenti, un passante sarebbe intervenuto in difesa della donna, ferendo il suo fidanzato al labbro, prima di dileguarsi.

RIVAROLO CANAVESE - Litiga con la fidanzata e aggredisce i carabinieri: arrestato x.com

Litiga e colpisce la compagna. Ventinovenne arrestato dalla polizia nel quartiere Foce di Genova Ventinovenne tunisino arrestato dalla polizia di Stato di Genova, per il reato di maltrattamenti in famiglia. https://liguriaday.it/2025/12/26/litiga-e-colpisce-la-comp - facebook.com facebook

