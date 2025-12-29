Lite per questioni di viabilità scendono dall' auto e lo menano

Nella giornata di domenica 28 dicembre 2025, a Genova si sono verificati due episodi di violenza in strada, uno a Voltri e l'altro a Staglieno. Secondo quanto riferito, le aggressioni sono nate da questioni legate alla viabilità, con coinvolgimento di più persone. La polizia sta attualmente indagando sui fatti per chiarire le dinamiche e le eventuali responsabilità.

Violenza in strada a Genova nella giornata di domenica 28 dicembre 2025. Due gli episodi su cui indaga la polizia, il primo avvenuto in mattinata a Voltri e l'altro in serata a Staglieno.Nel primo caso si è trattato di una lite tra fidanzati (per maggiori particolari clicca qui). Intorno alle 21.

