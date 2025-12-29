Nel match dei quarti di finale di Coppa Italia, Trento si impone con autorità su Monza, conquistando la qualificazione alla Final Four di Bologna. La squadra trentina ha dimostrato una prestazione convincente, vincendo 3-0 e confermando il suo ottimo stato di forma. La partita ha evidenziato la superiorità di Trento, che si prepara ora a un importante impegno nella fase finale della competizione.

Non c’è partita nei quarti di finale di Coppa Italia: Trento domina, convince e stacca con autorità il pass per la Final Four di Bologna, superando Monza con un secco 3-0 che racconta bene l’andamento della sfida. I campioni d’Italia partono fortissim o, indirizzano subito il match e non concedono spiragli agli ospiti, imponendo ritmo, qualità e continuità in tutti e tre i set. Dopo un primo parziale senza storia, la squadra di Mendez gestisce con maturità anche i momenti di maggiore equilibrio, accelerando nei frangenti chiave e chiudendo i conti con freddezza. Monza prova a restare agganciata, soprattutto nel secondo e nel terzo set, ma Trento alza il livello quando serve e chiude la pratica con sicurezza, confermando ambizioni e solidità in vista dell’appuntamento decisivo di Bologna. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - L’Itas domina, Monza ko: Trento vola a Bologna

