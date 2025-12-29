Lis e List due lingue per non tenere nessuno fuori – Video
Nel progetto di Open e Lega del Filo d’Oro, Samantha Marsili ha realizzato un video che spiega cosa sono Lis e List, due modalità di comunicazione fondamentali. L’obiettivo è sensibilizzare sull’importanza di conoscere entrambe le lingue per favorire l’inclusione e migliorare la comunicazione con le persone con bisogni diversi. Un approfondimento semplice e chiaro per comprendere strumenti utili a superare le barriere comunicative.
Nell’ambito del progretto di Open e Lega del filo d’oro, Il senso dell’informazione, Samantha Marsili ha realizzato un video per spiegare cosa sono Lis e List e perché sarebbe importante che tutti imparassimo a comunicare con entrambe queste lingue. Questo contenuto è stato realizzato nell’ambito di “Il senso dell’informazione”, il primo corso di giornalismo dedicato alle persone con sordocecità organizzato da Open in collaborazione con Lega del Filo d’Oro L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
