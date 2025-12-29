Lis e List due lingue per non tenere nessuno fuori – Video

Nel progetto di Open e Lega del Filo d’Oro, Samantha Marsili ha realizzato un video che spiega cosa sono Lis e List, due modalità di comunicazione fondamentali. L’obiettivo è sensibilizzare sull’importanza di conoscere entrambe le lingue per favorire l’inclusione e migliorare la comunicazione con le persone con bisogni diversi. Un approfondimento semplice e chiaro per comprendere strumenti utili a superare le barriere comunicative.

LIS: ON LINE IL PRIMO VIDEO DIZIONARIO DELLE LINGUE DEI SEGNI - Per le persone sorde, ma non solo, è disponibile on line in forma accessibile e gratuita il primo “dizionario” di traduzione in lingua dei segni, con parole, lettere ed espressioni in 24 diverse ... disabili.com

La lingua dei segni ora si studia all’Università - Nel maggio 2021, per decreto, sono state riconosciute le figure dell’interprete Lis e dell’interprete List. vita.it

