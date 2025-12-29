L’ipotesi intossicazione le dimissioni dall’ospedale la figlia che si è salvata | cosa sappiamo della tragedia di Campobasso

Le circostanze della tragica vicenda di Campobasso, avvenuta tra il 27 e il 29 dicembre 2025, sono al centro delle indagini. Si ipotizza una tossinfezione alimentare come possibile causa della morte di Sara Di Vita, 15 anni, e della madre Antonella Di Ielsi, entrambe decedute all’ospedale Cardarelli. La figlia si è salvata, dopo aver lasciato l’ospedale. Sono ancora in corso approfondimenti per chiarire le cause e gli eventuali responsabil

Campobasso, 29 dicembre 2025 – Potrebbe essere stata una tossinfezione alimentare ad uccidere Sara Di Vita, 15 anni, e la madre Antonella Di Ielsi, cinquantenne, morte all’ospedale Cardarelli di Campobasso a distanza di dodici ore, tra la sera di sabato 27 dicembre e ieri mattina. La ragazza, studentessa al liceo classico, sarebbe stata dimessa per due volte; la donna si era già presentata al pronto soccorso con la figlia la sera di Natale. Entrambe avevano i sintomi di una gastroenterite come il marito Gianni Di Vita, 55 anni, commercialista ed ex sindaco di Pietracatella, che ieri pomeriggio è stato trasferito dal Cardarelli allo Spallanzani di Roma. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - L’ipotesi intossicazione, le dimissioni dall’ospedale, la figlia che si è salvata: cosa sappiamo della tragedia di Campobasso Leggi anche: Campobasso, madre e figlia muoiono dopo un malore accusato durante le feste. L’ipotesi dell’intossicazione alimentare, disposte le autopsie Leggi anche: Tragedia a Rovigo: trovati morti in casa padre, madre e figlia: ipotesi intossicazione da gas La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. La ragazza e la madre sono decedute dopo un malore improvviso. Ipotesi intossicazione alimentare ma restano aperte altre piste investigative. La Procura ha ordinato l’autopsia - facebook.com facebook Una cena di famiglia, poi il dramma: madre e figlia muoiono a poche ore di distanza. Indagini in corso, ipotesi intossicazione. Campobasso sconvolta. x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.