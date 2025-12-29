L’ipocrisia sugli amici di Hamas

L’arresto di Mohammad Hannoun, presidente dell’Associazione dei palestinesi in Italia, con l’accusa di finanziamento e legami con Hamas, ha suscitato reazioni diverse, in particolare a sinistra. Questo episodio mette in luce le complessità delle relazioni tra associazioni e contesti politici, sollevando domande sulla trasparenza e sulla natura delle connessioni tra membri di comunità e organizzazioni considerate controverse. Un’analisi obiettiva richiede di valutare i fatti senza pregiudizi o ipocrisie.

Il caso di Mohammad Hannoun, presidente dell’Associazione dei palestinesi in Italia, arrestato con l’accusa di essere un finanziatore oltre che un esponente di Hamas, è stato accolto con un certo sbigottimento a sinistra. Nessuno degli esponenti politici che ha partecipato a iniziative pubbliche o politiche con lui sembra ora conoscerlo; né, però, sembra mettere in discussione o in dubbio la ricostruzione della magistratura che vede Hannoun come il vertice di una rete di associazioni che, attraverso raccolte di fondi a fini umanitari, in realtà finanziava l’organizzazione terroristica che dominava a Gaza e che ha realizzato il pogrom del 7 ottobre. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

