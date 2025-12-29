L’ipocrisia di difendere Gaza facendo finta di non vedere Hamas

L’ipocrisia di difendere Gaza senza riconoscere il ruolo di Hamas solleva una questione complessa. A distanza di due mesi, è importante analizzare con obiettività le responsabilità e le dinamiche in gioco, evitando di cadere in semplificazioni. La realtà richiede un approccio equilibrato e informato, che consideri tutte le sfaccettature del conflitto, senza mascherare o ignorare aspetti fondamentali.

E adesso, povero proPal? A due mesi di distanza, tocca ripetere l’incipit, se i fatti ripetutamente si incaricano di darti ragione. Per carità, la presunzione di innocenza: nessuno è colpevole fino a sentenza definitiva, insomma tutta quella serie di garanzie assicurate nel bieco Occidente condannato (senza processo) da ogni proPal che si rispetti, e dunque aspettiamo di vedere come andrà a finire la vicenda dell’architetto Mohammad Hannoun e della ramificata rete di presunti finanziatori di Hamas finiti nel mirino della Dda di Genova. Però, intanto, povero proPal. Sì, tu che hai marciato in buona fede e con le migliori intenzioni di questo mondo nei cortei che ritmavano « free-free Palestine », senza porti troppe domande sul significato di quel « from the river to the sea » che seguiva; tu che sei un pacifista, sei contro il genocidio e ti sei mobilitato sotto il sole e la pioggia battente, senza mai domandarti perché ti dessi tanto da fare per la (giusta) causa dei gazawi, ma non per le tante altre che affliggono anche più gente in tante altre parti del mondo; tu che sventolavi la bandiera nera-bianca-verde con triangolo rosso della Palestina, chiudendo un occhio sulla bandiera di Hamas innalzata da qualcuno a pochi passi da te e l’altro occhio sullo striscione inneggiante a Hezbollah dietro al quale sfilavi. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it

