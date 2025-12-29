L' intervista al ministro Valditara | dall' aumento dei fondi per la scuola al caso Albanese

L’intervista al ministro Valditara offre un’analisi sull’andamento del settore scolastico nel 2025, con uno sguardo alle prospettive per il 2026. Il ministro dell’Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, affronta temi come l’aumento dei fondi destinati alla scuola e il caso Albanese, fornendo chiarimenti e dettagli sullo stato attuale e le future strategie del settore.

Scuola: un bilancio del 2025 che sta per finire e un assaggio del 2026 alle porte. Il ministro dell'Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, ha risposto alle domande del direttore Daniele Capezzone nella nostra edicola di Piazza Colonna. Ecco cosa ha detto il ministro dalla Manovra finanziaria che prevede "circa 960 milioni di euro in più" per la scuola fino al caso Albanese e al calo delle aggressioni ai professori grazie alla legge promossa del governo. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - L'intervista al ministro Valditara: dall'aumento dei fondi per la scuola al caso Albanese Leggi anche: Maturità, ok all’aumento dei fondi per la formazione dei commissari: fino a 11 milioni dal 2027. Emendamento al Dl Scuola Leggi anche: Caso Albanese, il ministro Valditara manda gli ispettori. “Potrebbero esserci ipotesi di reato” Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Scuola, Valditara: La stiamo rivoluzionando, per rispondere alle sfide del futuro; Il Consiglio d’Europa riprende l’Italia sugli insegnanti di sostegno, ma Valditara: “Ha…; Carta docente, 3.794 sentenze già eseguite in Puglia. Verificare accredito; La classe 3B della scuola Decio Raggi vince il concorso dedicato a San Francesco d’Assisi. Francesca Albanese intervistata da Scanzi: “Le ispezioni di Valditara nelle scuole? Venga da me, ministro, parli con me” - La relatrice speciale Onu, intervistata da Andrea Scanzi, replica al ministro dell'Istruzione - ilfattoquotidiano.it

