L’intelligenza artificiale va in cucina | il menu di Capodanno di ChefCPT

L’intelligenza artificiale entra in cucina con il nuovo menu di Capodanno di ChefCPT, l’assistente AI sviluppato da Academia. In un’epoca in cui tecnologia e creatività si incontrano, ChefCPT offre supporto pratico e innovativo per preparare piatti speciali. Un esempio di come l’intelligenza artificiale possa essere integrata nelle attività quotidiane, facilitando la pianificazione e l’esecuzione di ricette in modo semplice e affidabile.

Nel panorama sempre più interconnesso tra tecnologia e creatività, ChefCPT – l'assistente Ai di Academia.tv – rappresenta una vera rivoluzione nel modo di pensare la cucina. Culinary, Pre-trained, Transformer: un nome che racconta un progetto capace di attingere al sapere di ben 207 maestri di cucina per offrire supporto personalizzato sia nella fase creativa sia in quella tecnica della preparazione. Per celebrare il Capodanno, ChefCPT ha selezionato un menù «stellato» che unisce l'eccellenza di quattro grandi chef italiani in un percorso gastronomico coerente, sorprendente e raffinato. Certo, rimane impressionante il fatto che a produrre tutto ciò sia l'intelligenza artificiale.

