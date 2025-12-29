L'inquietante impatto delle tempeste solari sugli aerei | spostati di centinaia di km nei dati

Le tempeste solari di forte intensità possono influenzare i sistemi di comunicazione degli aerei, causando variazioni nei dati trasmessi. Questo fenomeno può comportare errori e lacune che, in alcune situazioni, rischiano di compromettere la sicurezza e la gestione del traffico aereo, in particolare nelle aree ad alta densità come l’Europa. È importante monitorare gli effetti delle tempeste geomagnetiche per garantire l’affidabilità delle comunicazioni aeronautiche.

