Lino D’Angiò ed Enzo Gragnaniello al teatro Pierrot per il Napoli Est Fest

Lino D’Angiò ed Enzo Gragnaniello saranno al teatro Pierrot nell’ambito del Napoli Est Fest. La rassegna natalizia, che si svolge nei quartieri di Barra, Ponticelli e San Giovanni a Teduccio, rappresenta un evento culturale importante per la zona orientale di Napoli, offrendo momenti di intrattenimento e approfondimento durante le festività.

Prosegue la rassegna natalizia Napoli Est Fest, che ha come palcoscenico diffuso i quartieri della VI Municipalità di Napoli – Barra, Ponticelli e San Giovanni a Teduccio, confermandosi come uno degli appuntamenti culturali più significativi delle festività per la zona orientale della città.

Napoli Est Fest 2025, tra gli ospiti Amedeo Colella, Enzo Gragnaniello e Lino D'Angiò - È tutto pronto per il taglio del nastro della quarta edizione di Napoli Est Fest, la rassegna che porta in scena musica, teatro e spettacolo dal vivo nella VI ... ilmattino.it

LiNO D'ANGIO' in D.O.P. Denominazione di Origine Partenopea 27 Dicembre 2025 Teatro Summarte Somma Vesuviana (NA) Info Biglietti 081 362 9579 - 393 566 7597 https://www.etes.it/sale/event/90375/lino%20d'angio'%20-%20d.o.p.idProdotto=90375& - facebook.com facebook

