Lino D’Angiò ed Enzo Gragnaniello al teatro Pierrot per il Napoli Est Fest

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lino D’Angiò ed Enzo Gragnaniello saranno al teatro Pierrot nell’ambito del Napoli Est Fest. La rassegna natalizia, che si svolge nei quartieri di Barra, Ponticelli e San Giovanni a Teduccio, rappresenta un evento culturale importante per la zona orientale di Napoli, offrendo momenti di intrattenimento e approfondimento durante le festività.

Prosegue la rassegna natalizia Napoli Est Fest, che ha come palcoscenico diffuso i quartieri della VI Municipalità di Napoli – Barra, Ponticelli e San Giovanni a Teduccio, confermandosi come uno degli appuntamenti culturali più significativi delle festività per la zona orientale della città. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

lino d8217angi242 ed enzo gragnaniello al teatro pierrot per il napoli est fest

© Napolitoday.it - Lino D’Angiò ed Enzo Gragnaniello al teatro Pierrot per il Napoli Est Fest

Leggi anche: Marisa Laurito ed Enzo Gragnaniello, l’amore rivoluzionario di "Vasame" a Palermo

Leggi anche: Napoli Est Fest, il Natale nella VI Municipalità: musica, teatro e spettacoli dal vivo

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

lino d8217angi242 enzo gragnanielloLino D’Angiò ed Enzo Gragnaniello al teatro Pierrot per il Napoli Est Fest - Prosegue la rassegna natalizia Napoli Est Fest, che ha come palcoscenico diffuso i quartieri della VI Municipalità di Napoli – Barra, Ponticelli e San Giovanni a Teduccio, confermandosi come uno degli ... napolitoday.it

Napoli Est Fest 2025, tra gli ospiti Amedeo Colella, Enzo Gragnaniello e Lino D'Angiò - È tutto pronto per il taglio del nastro della quarta edizione di Napoli Est Fest, la rassegna che porta in scena musica, teatro e spettacolo dal vivo nella VI ... ilmattino.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.