L’ingresso di Neghelli cambia volto

Neghelli rinnova il suo ingresso con un investimento di 125mila euro, finalizzato a migliorare l’accoglienza e l’estetica dell’area. L’intervento mira a creare uno spazio più gradevole e funzionale, contribuendo a valorizzare l’identità del luogo e offrendo un’esperienza più confortevole a visitatori e utenti. Questa riqualificazione rappresenta un passo importante per migliorare l’aspetto complessivo dell’ingresso di Neghelli.

ORBETELLO Un investimento di 125mila euro per creare un’atmosfera di accoglienza esteticamente piacevole e valorizzare l’ingresso di Neghelli. Il Comune di Orbetello ha stanziato la somma per l’intervento di riqualificazione e decorazione della rotatoria e della contigua area verde, situate lungo via Donatori del sangue, all’intersezione con via Pietro Nenni e via G. di Vittorio. L’area, che ad oggi ospita una rotatoria a verde pubblico e uno spazio verde non utilizzato, sarà trasformata in un elemento decorativo di grande impatto. Il progetto prevede l’installazione della scritta " Benvenuti a Orbetello " su una struttura riempita con ciottoli di varie dimensioni e colori, scelti per creare "un effetto visivo gradevole e duraturo", come spiega il consigliere delegato ai lavori pubblici, senatore Roberto Berardi (foto). 🔗 Leggi su Lanazione.it

