Linea rovente tra Washington e Mosca | nuova telefonata tra Trump e Putin Pace più vicina anzi no

Tra Washington e Mosca, nel contesto della crisi ucraina, si sono svolte recenti comunicazioni tra Donald Trump e Vladimir Putin. Dopo il vertice di Mar-a-Lago con Zelensky, la telefonata tra i due leader ha sollevato interrogativi sulla possibilità di una progressiva distensione. Questo scambio rappresenta un momento di attenzione internazionale, segnato da un clima di incertezza e dalla complessità delle relazioni diplomatiche tra le potenze coinvolte.

All’indomani del vertice di Mar-a-Lago con il presidente ucraino Zelenksy, Donald Trump ha avuto una nuova telefonata il presidente russo Vladimir Putin riguardo alla guerra in Ucraina. “È stata una telefonata positiva con il presidente Putin riguardo all’Ucraina,” ha detto alla Cnn la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt. Pace più vicina, anzi no: il tiramolla tra Mosca e Kiev. La telefonata fa seguito ai colloqui di domenica tra il presidente americano e quello ucraino. Dopo tre ore di colloqui, nessuno dei due presidenti ha annunciato la svolta decisiva, ma i passi avanti sono stati registrati da entrambi le parti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

