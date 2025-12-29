Linea D della metro Roma vuole iniziare i lavori nel 2027 ma occorre trovare 9 miliardi di euro

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La linea D della metropolitana di Roma, prevista per iniziare i lavori nel 2027, rappresenta un importante progetto di sviluppo urbano. Tuttavia, il principale ostacolo rimane la ricerca di circa 9 miliardi di euro necessari per la sua realizzazione. Sebbene il percorso sia stato definito, il reperimento delle risorse finanziarie resta una sfida fondamentale da affrontare per garantire l’avanzamento dell’opera.

Il percorso è stato deciso ma rimane il problema più grande da affrontare ovvero quello del reperimento dei fondi. Roma sogna la linea D, la nuova metropolitana che partirà da Montesacro per arrivare fino all’Eur, passando per il centro.Il tracciatoCome già raccontato, lo scorso 23 dicembre si è. 🔗 Leggi su Romatoday.it

